Вот уже скоро как 3 года пользуюсь услугами Litemf. Тем не менее первый раз столкнулась с посылкой, которая превышает стоимость 200 евро. В следствии чего возникла необходимость платить таможенную пошлину. Могу сказать одно: никаких проблем! Небольшая таможенная пошлина была оплачена с моего аккаунта и я даже не заметила разницы - посылка прибыла в пункт выдачи в кратчайший срок. Так что теперь не буду сомневаться и высылать при необходимости посылки превышающие лимит в 200 евро.

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