Воспользовалась сервисом по рекомендации родственника и не разочаровалась. В нюансах разобралась очень быстро, на сайте всё понятно, даже новичку. Отправку страховала - 2% от оценки, дабы избежать недоразумений. Тарифы на доставку реальные, у конкурентов выше. Посылку доставили за неделю, упаковка соответствует, повреждений нет. Забирала с их собственного склада в Москве, с целью избежать покатушек по городу, транспортной компанией. Служба поддержки- онлайн, тоже не малозначимый фактор. Единственное, что не понравилось - комиссия при оплате, она небольшая, но неприятно. Могу рекомендовать.