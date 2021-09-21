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Выкуп и доставка товаров из iHerb.com
Отправим покупку в Россию от $9.5
Выкупим заказ за Вас в магазине iHerb.com
Получим его в Америке, надежно упакуем
и доставим к вам за 10-20 дней.
Выкуп и доставка товаров из iHerb.com

Отправим покупку в Россию от $9.5
Выкупим заказ за Вас в магазине iHerb.com
﻿Получим его в Америке, надежно упакуем
и доставим к вам за 10-20 дней.
✈️
Начните шопинг без границ и ограничений.
Покупайте товары из магазина iHerb.com в США
с доставкой в Россию. Это просто и выгодно
с текущим курсом доллара.

Как это работает
Создание заказа
Вы заполняете форму заказа на выкуп помощником по покупкам
Обработка заказа

Магазин доставляет заказ в наш сортировочный центр. Мы объединим товары в одну посылку, удалив лишнюю упаковку.

Доставка заказа
Получите посылку в офисе, дома, в пункте выдачи или почтовом отделении через 10-20 дней.
Зарегистрироваться
Вам откроется личный адрес для покупок и будет
доступна услуга "Помощник по покупкам".
Покупайте полезные продукты на iHerb.com
Выбор есть — более 30 тыс. товаров и 20+ млн. подлинных отзывов помогут найти лучшие продукты
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